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الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تجديد حبس خادمة لاتهامها بسرقة لاب توب في عابدين

أرشيفيه
أرشيفيه
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قرر قاضي المعارضات اليوم الاثنين، تجديد  حبس خادمة لاتهامها بسرقة لاب توب 15يوم على ذمة التحقيق بعابدين ، وإحراز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على خادمة أثناء بيعها حاسب ألى مسروق بدائرة قسم شرطة عابدين.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (خادمة- مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينه نصر أول) وبحوزتها (جهازى حاسب آلى محمول "لاب توب"مجهولا المصدر) حال قيامها بعرضهما للبيع بأحد محال بيع وشراء أجهزة الحاسب الآلى بثمن بخس لا   يتناسب وقيمتهما الحقيقية بدائرة قسم شرطة.

وبمواجهتها إعترفت بمزاولتها نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المغافلة" مستغلة عملها كخادمة، وأن الجهازين من متحصلات نشاطها الإجرامى. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العاملة للتحقيق.

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