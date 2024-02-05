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الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

اليوم.. محاكمة 9 متهمين بقتل شخص لسرقته بالعمرانية

أرشيفيه
أرشيفيه
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تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الشافي عثمان، الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين بقتل شخص لسرقة أمواله بالعمرانية.

وأشارت تحقيقات النيابة الي ترصد المتهمين لوالد المجني عليه وتعقبه بعد سحبه الأموال من ماكينة سحب أموال، وذهب خلفه لسرقته، فاستهل بندقية آلية ووجهها في وجه المجني عليه للنزول من سيارة وعند اعتراضه قام بقتله بمساعدة المتهمين الآخرين. 

الاتهامات الموجهة لـ 9 متهمين وضعوا خطط إجرامية لمراقبة عملاء أحد البنوك وذلك أثناء سحبهم الأموال من ماكينة-صراف-آلي للبنك، يتربصون لمن يسحب أعلى رقم لسرقته، ومن يعترض طريقهم.

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