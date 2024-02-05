مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الغربية لمدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الإثنين، بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قامت بقصف مكثف على مناطق غرب مدينة غزة.

وأمس الأحد، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في دير البلح إلى 30 شهيدًا وعشرات المصابين، بعد قصف طيران الاحتلال منزلًا في منطقة الحكر بدير البلح، نتج عنه استشهاد 14 فلسطينيًا.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وحلقت طائرات الاحتلال المسيرة والحربية بشكل مكثف في أجواء قطاع غزة.

وارتفعت أعداد الشهداء والجرحى الفلسطينيين، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة ، ليصل عدد الشهداء إلى أكثر من 27.365 شهيدًا، إضافة إلى 66.630 جريحًا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف في عداد المفقودين تحت الركام.