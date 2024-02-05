الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات في بلدة كفر لاقف شرق قلقيلية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة كفر لاقف شرق قلقيلية بالضفة الغربية، وقام جيش الاحتلال بتنفيذ عدة اعتقالات داخل البلدة.

كما أضافت، أن المقاومة الفلسطينية استهدفت قوات الاحتلال بالعبوات المتفجرة في شارع النفق بمدينة قلقيلية، واندلعت مواجهات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمالي الخليل بالضفة الغربية.

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في دير البلح إلى 30 شهيدًا وعشرات المصابين، بعد قصف طيران الاحتلال منزلًا في منطقة الحكر بدير البلح، نتج عنه استشهاد 14 فلسطينيًا.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ 122، وتتزايد اعداد الشهداء والجرحى ليصل عدد الشهداء إلى أكثر من 27.365 شهيدًا،، إضافة إلى 66.630 جريحًا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف في عداد المفقودين تحت الركام.