بنك الاستثمار الأوروبي يقرض ليتوانيا 4ر2 مليار يورو

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديم قرض بقيمة 4ر2 مليار يورو إلى ليتوانيا على مدار 5 سنوات، مشيرا إلى أن حزمة القروض التي قدمها إلى ليتوانيا العام الماضي بلغت 654 مليون يورو.

وذكر بنك الاستثمار الأوروبي -في بيان الأحد- أن القروض جاءت لدعم الاستثمارات في التحولات الخضراء والرقمية ومساعدة ليتوانيا على أن تصبح اقتصادًا أكثر استدامة.

وأضاف البيان أن بنك الاستثمار الأوروبي تعهد أيضًا بتمويل مزرعة رياح في البلاد لتقليل اعتماد ليتوانيا على واردات الكهرباء.

وأشار البيان إلى البنك أكد دعمه للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات المتوسطة في ليتوانيا، بالإضافة إلى اتفاقية تمويل بنك الاستثمار الأوروبي لتحسين الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات المتوسطة في البلاد، ودعم صندوق الاستثمار الأوروبي للشركات الليتوانية بحوالي 250 مليون يورو.