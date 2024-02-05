مسؤول أوكراني: تضرر كبير في نيكوبول مع قصف المدفعية الروسية للمدينة

أكد سيرهي ليساك، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في أوكرانيا أن هناك ضرر كبير لحق بمدينة نيكوبول، في منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية، إثر قصف مدفعي للقوات الروسية، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن ليساك قوله "امس الأحد، ضربت القوات الروسية نيكوبول مرتين، واستخدموا المدفعية الثقيلة، وأصابت مدفعية الروس مبنى خارجي، وألحقت أضرارا بخمسة مبان أخرى، ولحسن الحظ، نجا الناس".

وأضاف ليساك أن " 9 منازل وعددا من السيارات وخطوط الكهرباء تضررت أيضا في البلدة، فضلا عن تعرض مبنى إداري للضرر.