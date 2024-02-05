المرصد السوري: خسائر بشرية في قصف لفصائل عراقية على قاعدة أمريكية بسوريا

أعلن المرصد السوري، اليوم الإثنين، عن وجود خسائر بشرية في القصف الذي قامت به الفصائل العراقية المسلحة على القاعدة الأمريكية في سوريا.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أعلنت قناة "العربية" الإخبارية، بأن فصائل عراقية مسلحة استهدفت قاعدة حقل العمر النفطي الأمريكية في سوريا بطائرات مسيرة.

يذكر أن، في يوم الجمعة 2 فبراير 2024، نفذت الطائرات الأمريكية ضربات انتقامية في سوريا والعراق ردًا على الهجوم الجوي بطائرة بدون طيار من ميلشيات تابعة لإيران، أدت إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة آخرين في الأردن، فقامت الطائرات الأمريكية بشن غارات جوية كبيرة على 85 هدفًا لميليشيات مسلحة موالية لإيران في العراق وسوريا.

قالت القيادة المركزية الأمريكية معلقة على الضربات في سوريا والعراق، بأن الطيران الأمريكي قام بتنفيذ غارات ضد 85 هدفًا في سوريا والعراق، وأوضحت أن الضربات كانت ضد مواقع للحرس الثوري وميليشيات موالية لإيران.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الضربات الجوية في سوريا والعراق التي قامت بها القوات الأمريكية اليوم ما هي إلا البداية.