قوات الاحتلال تقتحم بلدة حلحول وتعتقل ثلاثة مواطنين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة حلحول شمال الخليل، واعتقلت ثلاثة مواطنين داخل البلدة، كما ألحقت ضررًا في سيارة مواطن فلسطيني قبل الانسحاب من البلدة.

وفي مدينة طوباس، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال، تبادل خلالها الطرفان الرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة، ومداهمة منزلين ووإلحاق الضرر بمحتوياتهم، ونشر الاحتلال قناصته فوق المبان العالية داخل المدينة.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ 122، وتتزايد اعداد الشهداء والجرحى ليصل عدد الشهداء إلى أكثر من 27.365 شهيدًا،، إضافة إلى 66.630 جريحًا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف في عداد المفقودين تحت الركام.