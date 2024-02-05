ads
الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قوات الاحتلال تقتحم بلدة حلحول وتعتقل ثلاثة مواطنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة حلحول شمال الخليل، واعتقلت ثلاثة مواطنين داخل البلدة، كما ألحقت ضررًا في سيارة مواطن فلسطيني قبل الانسحاب من البلدة.

وفي مدينة طوباس، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال، تبادل خلالها الطرفان الرصاص الحي،  خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة، ومداهمة منزلين ووإلحاق الضرر بمحتوياتهم، ونشر الاحتلال قناصته فوق المبان العالية داخل المدينة.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ 122، وتتزايد اعداد الشهداء والجرحى ليصل عدد الشهداء إلى أكثر من 27.365 شهيدًا،، إضافة إلى 66.630 جريحًا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف في عداد المفقودين تحت الركام.

قوات الاحتلال اقتحام بلدة حلحول اعتقال ثلاثة مواطنين شمال الخليل مدينة طوباس