الكهرباء: محطات المحولات التي أقيمت بتوشكى في وضع التشغيل

أكدت وزارة الكهرباء أن جميع مشروعات ومهمات الكهرباء ومحطات المحولات التي أقيمت بتوشكى في وضع التشغيل وتقوم بدورها في خدمة مشروعات التنمية والعمران في هذه المنطقة وأنه تم إقامة خط جهد 500 ميجا فولت لربط محطتى محولات توشكى 2 في منطقه بنبان وأن منطقة العوينات يتم تغذيتها حاليا من خلال محطتين محولات جهد 220 كيلو فولت إلى جانب ثلاث محطات جهد 66 ويتم توفير التغذية الكهربائية لكل المشروعات القائمة بالمنطقه سواء الآبار الارتوازية أو مشروعات التصنيع الزراعي أو مشروعات الإسكان وغيرها وتم ربط منطقة الوادي الجديد في أبوطرطور العوينات بخط ربط إضافي إلى جانب خط الربط نجع حمادي أبو طرطور.

حيث أكدت الكهرباء على وجود فائض يزيد عن 50% من قدرات محطات المحولات بمناطق الاستزراع في توشكى والعوينات يمكنها تلبيه الاحتياجات الحالية والمستقبلية لمشروعات استصلاح الأراضي فورا بهذه المناطق وذلك بعد أن تم مؤخرا تشغيل ثلاث محطات متنقلة قدرة الواحدة 40 ميجا فولت لتشغيل روافع المياه ومحطات الضخ لتغذية أراضي الاستصلاح بتوشكى وتم توفير قدرات تبلغ 70 ميجا فولت لتلبية احتياجات مشروعات التنمية الزراعية المستهدفة إقامتها في منطقة شمال أسوان لتكون الكهرباء جاهزة لتلبيه هذه الاحتياجات فورا وقبل البدء فى تشغيل وزراعة المشروع.

جاء ذلك عقب الزياره التي قام بها وفد رفيع المستوى لمشروعات الكهرباء في منطقه توشكى برئاسة المهندس صلاح عزت العضو المنتدب للمنطقة الجنوبية.

أوضح المهندس صلاح عزت أنه يجرى حاليا بالتنسيق مع وزارة النقل والسكة الحديد تعديل مسارات خطوط الكهرباء المتعارضة مع مسار القطار السريع الجارى إقامته حتى أسوان وأنه بالفعل تم تعديل عدد من الخطوط جهد 500 و220 و66 و132 ويجرى حاليا استكمال التعديلات وفقا لبرامج العمل فى المسار مشيرا الى انتهاء القطاع من تنفيذ عدد من المشروعات الهامة لخدمة برامج التنمية فى جنوب الوادى حيث تم اطلاق التيار بمحطة محولات صدفا الجديدة جهد 66 الى جانب العمل فى توسيع محطتى توشكى 2 والعويات 1 وانشاء محطة توشكى 5 الدائمة.

وأشار عزت إلى أنه جارى تنفيذ محطتين جديدتين للمحولات فى المنيا وبنى سويف جهد 66/ 22 لدعم مشروع مستقبل مصر لاستصلاح الاراضى والتوسع العمرانى مشيرة إلى الأعمال الجارى تنفيذها حاليا بمحطة محولات توشكى الرئيسية التى من شأنها توفير احتياجات المشروعات الصناعية الجارى تنفيذها بتوشكى والمتعلقة بتصنيع المنتجات الزراعية وغيرها وأن مكونات شبكة كهرباء مصر العليا تضاعفت خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ووصلت لمناطق لم يصلها العمران من قبل وأن حجم الاستثمارات المنفذة خلال السنوات الاخيرة لدعم الشبكة بجنوب الوادى بلغت حوالى 35 مليار جنيه لتكون الشبكة الكهربائية بالجنوب تماثل شبكة الشمال ولديها كافة الامكانات لتلبية متطلبات التنمية لعشر سنوات قادمة.

وأشار إلى الانتهاء من تنفيذ سلسلة من محطات المحولات وهى جاهزة الآن للافتتاح تتضمن محطات بنى سويف العملاقة جهد 500 / 220 ميجافولت وشرق أسيوط وشرق سوهاج بقدرات مماثلة بالاضافة الى محطات توشكى 3 وتوشكى 4 بطاقة 220 / 66 لتلبية احتياجات المشروعات التنموية واستصلاح الاراضى بالمنطقة ومحطات اسنا وفارس وطامية ورؤؤف بطاقة 220 / 66 ميجافولت وذلك ضمن سلسلة من المحطات العملاقة على الجهد الفائق والعالى يتم اقامتها بجنوب الوادى تزامنا مع تنفيذ الشبكة الجديدة شرق النيل.