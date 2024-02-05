اليوم.. معرض القاهرة الدولي للكتاب ينظم يومًا للفعاليات الثقافية الفلسطينية والتراث الفلسطيني

تقام، اليوم الإثنين، العديد من الفعاليات الثقافية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 والذي تستمر فعالياته حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتقام في القاعة الرئيسية (قاعة سليم حسن)، في الساعة 12 ظهرًا، ندوة عن "مستقبل دور مصر في القضية الفلسطينية"، بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بحضور الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ومحمد إبراهيم الدويري نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، وصبحي عسيلة الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وفي الساعة 2 ظهرًا، تقام ندوة عن "الوضع الفلسطيني الراهن"، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب، والنائب طارق رضوان عضو مجلس النواب، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، وفي الساعة 4 عصرا، تقام ندوة عن "القضية الفلسطينية وعلاقتها بالأمن القومي المصري.. من وعد بلفور إلى طوفان الأقصى.. مصر والقضية الفلسطينية"، ويقام اللقاء الفكري، في الـ6 مساء، تحت عنوان "فلسطين الشاعرة"، بحضور الشاعر الفلسطيني المتوكل طه.

وفي القاعة الدولية، تقام، في الساعة 12 ظهرًا، ندوة "مبدعون وجوائز"، وفي الساعة الـ4 عصرًا، تقام ندوة عن "التأثير العربي في أدب الأطفال النرويجي"، وفي الساعة الـ6 مساء، تقام ندوة عن "حركة الترجمة الأدبية في أوكرانيا من وإلى العربية".

وتعقد بقاعة الصالون الثقافي الساعة 12 ظهرًا، مؤتمر "نازك الملائكة بحضور عدد من الشخصيات الأدبية المصرية والعربية.

كما يستضيف المعرض عروضًا للسيرك القومي، لفرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية، وفرقة الشالتين للفنون التلقائية، وعرض الأراجوز، كما سيتم تنظيم ورش فنية للأطفال.

ويقام المعرض تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياته حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمشاركة 70 دولة من مختلف أنحاء العالم و1200 ناشرا مصريًا وعربيًا وأجنبيا.