المقاومة الفلسطينية تستهدف الاحتلال بعبوات شديدة الانفجار في بلدة يعبد جنوب جنين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بأن المقاومة الفلسطينية استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالعبوات شديدة الانفجارخلال اقتحام الاحتلال بلدة يعبد جنوب جنين بالضفة الغربية.

ومنذ قليل، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقم الدفاع المدني انتشلت جثماني شهيدين وعدد من الإصابات إثر استهداف شقة في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأمس الأحد، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن هناك أكثر من 35 ألف شهيد من بينهم 13 ألف طفل جراء عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ 122، وتتزايد اعداد الشهداء والجرحى ليصل عدد الشهداء إلى أكثر من 27.365 شهيدًا،، إضافة إلى 66.630 جريحًا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف في عداد المفقودين تحت الركام.