فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي بسوريا

أفادت "قناة القاهرة" الإخبارية، اليوم الإثنين، بأن فصائل عراقية أعلنت قيامها باستهداف قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي بالعمق السوري.

يذكر أن، في يوم الجمعة 2 فبراير 2024، نفذت الطائرات الأمريكية ضربات انتقامية في سوريا والعراق ردًا على الهجوم الجوي بطائرة بدون طيار من ميلشيات تابعة لإيران، أدت إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة آخرين في الأردن، فقامت الطائرات الأمريكية بشن غارات جوية كبيرة على 85 هدفًا لميليشيات مسلحة موالية لإيران في العراق وسوريا.

وأفادت وسائل إعلام سورية، بوقوع قتلى وجرحى في القصف الأمريكي على عدة مواقع في البادية والحدود السورية العراقية، وأضافت أن القصف يستهدف مقار للفصائل المسلحة العراقية بمنطقة السكك في قضاء القائم.

قال المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية يحيى رسول، معلقًا على الضربات الأمريكية في العراق، أن الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية تعد انتهاكًا للسيادة العراقية، وتقويضًا لجهود حكومة العراق.

كما إن تلك الإجراءات سوف تجر العراق إلى عواقب وخيمة نتيجة اشتداد الصراع بين الولايات المتحدة والميليشيات التابعة لإيران المتمركزة في أرض العراق وتهدد الأمن بالمنطقة بالكامل في الوقت التي تسعى فية العراق ضمان استقرار أراضيها.