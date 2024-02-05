دفن جثة شاب مات غرقا بنهر النيل بمنشية القناطر

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بنهر النيل بالقرب من كوبري الجلاتمة بمنشية القناطر، بعد مناظرة جثمانه وورود تقرير من مفتش الصحة بالصفة التشريحية لجثمانه والأسباب التي أدت إلى وفاته، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وأفادت التحريات أن الجثة لشاب يدعى "صلاح.ا" 16 سنة، وان الجثة ليست بها آثار ظاهرة.

لقي الشاب صلاح.أ، البالغ من العمر 16 عامًا، حتفه غرقًا بمياه النيل ناحية كوبري الجلاتمة بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

بدأت الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا بغرق الشاب في تلك المنطقة النيلية، فور تلقي البلاغ، تحركت طواقم الإنقاذ النهري بسرعة للبحث عن الجثة وانتشالها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.