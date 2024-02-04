الضفة الأخرى.. باحث: شركات الإخوان غير وطنية قد تنقلب على الدول في أي لحظة

قال طارق أبو السعد، الباحث المتخصص في شؤون الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان الإرهابية أسست العديد من الشركات وشركات المقاولات، وشركات التصدير في الدول التي انتشرت فيها، مشيرًا إلى أن شركات الاستيراد والتصدير هي أخطر حلقة في منظومة شبكة الإخوان المالية أو الشبكة العنكبوتية للإخوان في منظومة نقل الأموال.

وأضاف "أبو السعد"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن شركات السياحة الدينية التابعة للإخوان انتشرت حتى بداية الألفينات، حيث كانت الجماعة حريصة على التواجد في الكثير من الكيانات بما يتوافق مع السياسة الداخلية للدول في البداية.

وأوضح أن خطورة شركات الإخوان تتمثل في صناعة اقتصاد غير وطني قد ينقلب على أي دولة، ففي حال قيام الدول بالاختلاف معهم، فقد تقوم الجماعة بسحب استثماراتهم التي تقدر بمليارات الدولارات، وبالتالي تهديد اقتصاد هذه الدول.