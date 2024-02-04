الضفة الأخرى.. باحث: هذه بداية تأسيس مشروعات جماعة الإخوان خارج مصر

قال طارق أبو السعد، الباحث المتخصص في شؤون الإسلام السياسي، إن تمويل جماعة الإخوان الإرهابية اختلف في فترة الستينيات، حيث اعتمدت الجماعة على أفراد الجماعة الموجودين في الخارج الذين كانوا يرسلون الحوالات للإنفاق على أنشطة الجماعة، وهذا الأمر استمر حتى السبعينات.

وأضاف "أبو السعد"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الإخوان الذين سافروا إلى الخارج قاموا بتأسيس مجموعة من الشركات الأجنبية، وعلى رأسهم رجل الأعمال الإخواني يوسف ندا.

ولفت إلى أن رجل الأعمال الإخواني يوسف ندا أسس شركات للاستيراد والتصدير وشركات خاصة بالسيارات، وهذا كان بداية تأسيس شركات ومشروعات للإخوان خارج الدولة المصرية.