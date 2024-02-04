الفنان محمود حجازي في حوار مع «البوابة نيوز»: لم أستعن بدوبلير بمشهد الغرق في «حدوتة منسية» وهذه أصعب مشاهدي بالمسلسل

نجح الفنان محمود حجازي في خطف الأنظار بفضل موهبته الكبيرة، منذ مسلسل ""أبو العروسة" والذي كان واحدا من أهم نجومه، وحقق نجاحا كبيرا على مدار عدة أجزاء.

وفي حوار خاص لـ"البوابة نيوز"؛ كشف الفنان محمود حجازي عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "حدوتة منسية"، والذي نجح في جذب عدد كبير من المشاهدين بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل، والذي يظهر من خلاله بشخصية "نوح" إحدى الشخصيات الرئيسية في المسلسل، كما تحدث عن مشاركته في موسم رمضان 2024.

مزيد من التفاصيل في نص الحوار:

* ما الذي جذبك إلى المشاركة في مسلسل "حدوتة منسية" وشخصية "نوح"؟

** هناك عدة عوامل جذبتني إلى المشاركة في مسلسل "حدوتة منسية"، ومن أبرزها شخصية "نوح" التي أقدمها في المسلسل، حيث إن الشخصية مختلفة عن جميع الشخصيات التي قدمتها من قبل، من حيث طبيعة الشخصية والأحداث التي يمر بها، وهذا لم أقدمه من قبل في أي عمل فني.

كما أن قصة المسلسل نفسها جذبتني، حيث تتناول قصة المسلسل الأخوات الذين يفكرون في مصالحهم الشخصية وينسون بعضهم، والمسلسل يتناول عدة خطوط درامية مميزة ويقدم دراما أسرية ممتعة، وأنا سعدت للغاية بأن أكون جزءا من هذا المسلسل.

كما أن الشركة المنتجة للمسلسل بدأت بداية قوية جدا من خلال هذا المسلسل، رغم أن مسلسل "حدوتة منسية" يعد أولى تجاربهم الإنتاجية، بجانب أن المسلسل يعيد تعاوني مع الفنانة سوسن بدر مرة أخرى بعد نجاح مسلسل "أبو العروسة"، ومخرج المسلسل محمد محيي الدين مخرج شاب، وأعرفه منذ سنوات عديدة وتعاونت معه منذ أن كان مساعد مخرج، وكنت أتنبأ له بأن يصبح مخرجا متميزا.

وكان يخبرني بأنني سأكون معه في أول عمل فني من إخراجه، وبالفعل أصبح مخرجا متميزا وتعاونت معه في أولى تجاربه الإخراجية بمسلسل "حدوتة منسية"، بجانب أن المسلسل من تأليف محمود حمدان، الذي تربطني به علاقة صداقة منذ دراستي بمعهد الفنون المسرحية، وجميع هذه العوامل شجعتني بالطبع للمشاركة في المسلسل والذي كنت أتوقع له النجاح والتميز.

* حدثنا عن تعاونك مع الفنانة سوسن بدر في مسلسل "حدوتة منسية"؟

** سوسن بدر فنانة عظيمة، وهي من الفنانين الذين تشعر بالارتياح بالتمثيل أمامهم والعمل معهم، من حيث التحضير والتصوير وكواليس العمل معها، وتربطني بها علاقة قوية منذ أن تعاونت معها في مسلسل "أبو العروسة"، وأنا استمتعت للغاية بالتعاون معها في مسلسل "حدوتة منسية".

* حدثنا عن أصعب مشاهدك في مسلسل "حدوتة منسية"؟

** أصعب مشاهدي في مسلسل "حدوتة منسية"، هو مشهد الغرق عندما قمت بالقفز من المركب، وكانت صعوبة المشهد هو أنني قمت بالمشهد بنفسي ولم أستعن بدوبلير لتمثيل المشهد وقمت بالقفز في البحر.

كما أننا كنا نصور في شهر يناير، ولكن ما ساعدني على هذا المشهد هو أنني بشكل عام أحب الرياضة والسباحة، ولكن خطورة هذا المشهد كانت في القفز في البحر كما أن المشهد تم تصويره لمرة واحدة فقط بطريقة معينة.

وهذا لم يكن أمرا سهلا، وكان يوم تصوير صعب، ولكن الحمد لله مر المشهد بسلام وخرج بشكل جيد، ومن أصعب مشاهدي في المسلسل أيضا هي مشاهد المواجهة التي جمعتني مع سوسن بدر وريم سامي وأحمد فهيم نظرا لأهمية هذه الخطوط الدرامية، وأهمية هذه المشاهد خلال أحداث المسلسل.

* ماذا عن كواليس التصوير في مسلسل "حدوتة منسية"؟

** كواليس تصوير مسلسل "حدوتة منسية" كانت ممتعة وتتميز باللطافة وكانت تسوده حالة من الحب والتعاون بين فريق العمل، وكان الجميع يستمتع خلال تصوير مشاهده في المسلسل، كي يخرج العمل في أفضل صورة ممكنة، وأنا سعدت للغاية بهذه التجربة.

* هل سوف تشهد شخصية نوح تغيرات خلال أحداث مسلسل "حدوتة منسية"؟

** دائما سوف تشهد شخصية "نوح" تغيرات خلال الحلقات القادمة من مسلسل "حدوتة منسية"، وأتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور.

* حدثنا عن مشاركتك في موسم رمضان 2024؟

** أشارك في موسم رمضان 2024، بمسلسلين وهما مسلسل "جري الوحوش" ومسلسل "سر إلهي"، وأواصل تصوير مشاهدي في المسلسلين خلال الفترة الحالية، هذا بجانب مشاركتي في فيلم سينمائي سوف يتم الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة القادمة.

* هل ترى أن الأعمال الدرامية التي يتم عرضها خارج السباق الرمضاني على حقها في المشاهدة مثل الدراما الرمضانية؟

** بالطبع الأعمال التي يتم عرضها خارج السباق الرمضاني تحصل على حقها في المشاهدة مثل المسلسلات التي يتم عرضها خلال شهر رمضان، وهذا الأمر بدأ منذ فترة طويلة عندما بدأت مسلسلات "الأوف سيزون"، مثل مسلسلي "اختيار إجباري" و"الأب الروحي".

وأصبح لدينا كفتان وهما كفة المسلسلات التي يتم عرضها خارج السباق الرمضاني والمسلسلات التي يتم عرضها خلال شهر رمضان، والمسلسل الجيد يفرض نفسه سواء كان في رمضان أو خارجه وينجح في تحقيق مشاهدة جيدة.

* ما رأيك في انتشار المسلسلات القصيرة الـ 10 و 15 حلقة؟

** أري أنها تجربة متميزة جدا وتتماشي مع العصر الحالي، وأصبح هناك بعض الجمهور يفضل أن يتابع الأعمال القصيرة وعدم الانتظار لمتابعة عدد كبير من الحلقات.

* انتشرت الأعمال الدرامية التي يتم عرضها عبر "المنصات" في الآونة الأخيرة فهل ترى أن المستقبل أصبح للمنصات؟

** تتميز المنصات بعدم وجود فواصل إعلانية مثل التليفزيون، بجانب أن المشاهد يستطيع اختيار المسلسل الذي يرغب في مشاهدته في الوقت الذي يريده، وعملية البحث عن الأعمال الفنية التي يرغب في مشاهدتها تكون أفضل من التليفزيون.