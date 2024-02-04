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الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

دوري سوبر السلة.. الاتحاد يحافظ على القمة والزمالك يهزم سبورتنج

جانب من مباراة الزمالك
جانب من مباراة الزمالك
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اختتمت، مباريات الجولة الأخيرة من مباريات الذهاب بالدور الأول "الترتبي" من الأول حتى الثامن،  لدوري سوبر السلة حيث  أقيمت أربعة مباريات واستطاع الاتحاد السكندري  والزمالك تحقيق الفوز خارج صالتهما.

واستطاع الأهلي الفوز على سموحة  بنتيجة 74- 58 في المباراة التي أقيمت على صالة الأهلي، كما فاز الزمالك على سبورتنج بنتيجة 73-69 في المباراة التى أقيمت على صالة سبورتنج.

وفي تفسة الجولة تمكن الاتحاد السكندري من الفوز على هليوبوليس بنتيجة 95- 77 على صالة الأخير وفاز الجزيرة على المصرية للاتصالات بنتيجة 91- 55.

وبهذه النتيجة واصل الاتحاد السكندري الانفراد بقمة الترتيب والأهلي في المركز الثاني وله مباراة مؤجلة ويحتل الزمالك المركز الثالث

دوري سوبر السلة الاتحاد السكندري