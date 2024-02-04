غدًا.. أصالة تعلن موعد طرح الجزء الثاني من ألبوم «لحقت نفسي»

أعلنت النجمة الغنائية "أصالة" عن طرح الجزء الثاني من البوم «لحقت نفسي» عبر منصة " X "، وظهرت الفنانة أصالة في البرومو الذي يتضمن لقطات من فيديو كليب جديد تقدمه، وهي تقول: «لحقت نفسي مشيت وسبتك قبل ما تخلص عليا».

أصالة تطرح 6 أغاني جديدة

والأغاني الجديدة التي سوف يتم طرحها غدا مساء الاثنين هي "أعراض الغياب" من كلمات عبدالرحمن محمد ولحن مدين، والأغنية الثانية "عشق الروح" من كلمات هالة الزيات ولحن محمود خيامي، والأغنية الثالثة "حديقة ثلج " من كلمات سهام الشعشاع ولحن محمود عيد والأغنية الرابعة أغنية الألبوم " لحقت نفسي" من كلمات محمد مصطفى ولحن محمود أنور، والخامسة " عايشة حالة " من كلمات هاني رجب، ولحن محمد عبية والأغنية السادسة والأخيرة في الألبوم "نسيت" من كلمات ناصر الجيل، ولحن محمد ضياء.

يذكر أن الفنانة أصالة طرحت مؤخرا أول 6 أغاني من ألبومها الغنائي الجديد «لحقت نفسي»، ومنها أغنية الأخبار الحلوة، ورجل مثالي، ولما بنتجاهل، وفوق ومارس أبريل ومانجا