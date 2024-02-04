الضفة الأخرى.. داليا عبدالرحيم تفتح ملف أموال الجماعة الإرهابية وحجم أصولها الثابتة

قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، مقدمة برنامج «الضفة الأخري»، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إن كل الطبقات الاجتماعية تتسائل ما الذي يحدث في الملف الاقتصادي ولماذا تزداد الأزمة، تلك الأزمة التي يعاني منها المصريين وخصوصا الشرائح الاجتماعية الفقيرة أو الأشد فقرا، رغم ما تقوم به الحكومة من مساهمات في رفع مستويات هذه الشرائح.

واقتحمت «عبدالرحيم»، خلال تقديمها برنامج «الضفة الأخرى» المُذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، ملف الأموال التي تمتلكها جماعة الإخوان الإرهابية وحجم أصولها الثابتة، كاشفة عن وزير خزانة الجماعة وكيف يُدير الملف، وكذلك كيف تقوم جماعة الإخوان بصناعة الأزمات الاقتصادية او ترويجها وتفعيلها في محاولة للتأثير على المزاج العام للمصريين.

كما ناقشت علاقة التنظيمات المتطرفة بالأنشطة غير المشروعة، سواء تجارة المخدرات والعملة أو العملات المشفرة وأنشطتهم كذلك في سوق العقارات لتكوين ثروات يستخدمونها في الضغط على الشعوب والدول التي لفظتهم، مستعينة في ذلك بخبراء في مجالي السياسة والاقتصاد ليطرحوا لنا رؤاهم، وآليات جماعة الإخوان في تصدير الأزمات ورعايتها والترويج لها وتفعيلها، وسبل المواجهة والتصدي للأزمة والجماعة.