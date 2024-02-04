التموين: إقبال كبير من التجار على "الأوكازيون الشتوي" ويبدأ غدًا

أكد الدكتور أحمد أبو الفضل، وكيل وزارة التموين، أنه مع صدور قرار "الأوكازيون الشتوي" من قبل وزير التموين تم تكوين فريق عمل داخل الوزارة للتنسيق مع مديريات التموين، بالإضافة إلى توحيد المقاييس والمفاهيم للدخول إلى الاوكازيون واشتراك التجار في الأوكازيون ويبدأ من غدًا.

وأوضح "أبو الفضل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه حتى الآن ليس هناك رصد حقيقي لعدد المحلات المشاركة، والإقبال كبير من قبل التجار على الدخول في الاوكازيون وهي مصلحة للتاجر والمواطن، منوهًا بأن الاوكازيون هذا العام يتضمن ملابس ومنسوجات والمصنوعات الجلدية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والستائر والمفروشات والسجاد.

ووجه رسالة للمواطنين، قائلا: "من يواجه أي مشكلة بشان ارتفاع الأسعار في "الاوكازيون الشتوي" لابد من التوجه والاتصال للخط الساخن لحماية المستهلك ويتم التحرك السريع من قبل الوزارة للوقوف على المخالفات، موضحًا أن التاجر الذي لم يخرج فاتورة مع السلع يتعرض لعقوبات شديدة، منوهًا بأن من يقدم نسبة وهمية وسعر وهمي عقوبته تتراوح من 50 ألف لـ 2 مليون جنيه.