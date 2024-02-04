جهود حكومية ومدنية لمساعدة الفتيات في القضاء على ظاهرة الختان

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مصر أحرزت إنجازًا كبيرًا فى الحد من ظاهر ختان الإناث، وذلك وفقًا لمسح أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر2021.

أثبت المسح، انخفاض ممارسة ختان الإناث بين البنات فى الفئة العمرية من 0-19 سنة، من 21% في 2014، إلى 14% فى 2021، وكذلك انخفاض نسبة اتجاهات الأمهات اللاتى لديهن فتيات فى سن الختان نحو أهمية إجراء الختان لهن من 35% فى مسح 2014 إلى 13% فى 2021.

وهذت يدل على استجابة الأسر المصرية بكل فئاتها إلى تدخلات الدولة فى تنفيذ برامج توعوية، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات بالقانون رقم 10 لسنة 2021 على الممارسين لختان البنات من الأطباء.

أوضحت «التضامن»، أن التوعية بجريمة ختان الإناث تأتي ضمن حملة «ختان البنات جريمة »، التى أطلقتها الوزارة من خلال برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية، كما قام المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة بعدة آليات للقضاء على جريمة ختان الإناث، من خلال حملات التوعية بمخاطر الختان على صحة المرأة، بالإضافة إلى توفير لجان حماية الطفل وخط نجدة الطفل 16000، وخط مكتب شكاوى المرأة 15115.

حيث وحد المجلس القومى الجهود الوطنية للتوعية بمخاطر تلك الجريمة من خلال حملتها التوعوية «أحميها من الختان»، والتى تتضمن حملات طرق الأبواب وقوافل طبية، وأفلام حول هذه الجريمة، وحملات إعلامية، وقد حققت الحملة نجاحًا كبيرًا منذ اطلاقها في عام 2019 وحتى الآن في تحقيق ما يقرب من 90 مليون اتصال توعوي.