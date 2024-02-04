محاضرة تثقيفية بعنوان "السكان والصحة والإنجابية" بقصر ثقافة بئر العبد

نظم قصر ثقافة بئر العبد بشمال سيناء اليوم الأحد محاضرة تثقيفية بعنوان " السكان والصحة والإنجابية " حاضرها الباحث محمود عيد، تحدث عن الخدمات الصحية والاجتماعية التى تقدمها وتوفرها الدولة للمواطنين، أقيمت بأحد التجمعات السكنية لمركز ومدينة بئر العبد. متابعة عبدالسميع نوفل مدير القصر.

يأتى ذلك ضمن البرنامج الفنى والثقافى للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت رعاية الاستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة وإشراف أشرف المشرحانى مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء، إشراف عام. أمل عبدالله وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافى

وانطلق رواد فرع ثقافة شمال سيناء الى محافظة الوادى الجديد للمشاركة فى الملتقى الثقافى لبرنامج أهل مصر للمناطق الحدودية فى الفترة من ٤/٢/٢٠٢٤ حتى ١٣/٢/٢٠٢٤ بحضور مدير عام الفرع الاستاذ أشرف المشرحانى. تحت رعاية الاستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة. واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. والاستاذ عمرو البسيونى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ونظم فرع ثقافة شمال سيناء عددا من الفعاليات الفنية والثقافية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد للرواد خلال إجازة نصف العام الدراسي، برعاية وزارة الثقافة.

وأعد بيت ثقافة رابعة ورشة حكي تضمنت مناقشة كتاب بعنوان "العلم المصري" للمؤلف سيد عمر محمود، تحدث خلاله نجيب سويلم عن تاريخ العلم المصري ومراحل تطوره بداية من العصر العثماني وحتى إعلان الجمهورية.

وأوضح كيف تغيّر شكله وألوانه مع كل مرحلة، ورمز كل لون من ألوان العلم الذي يعد رمزا للشعب المصري. وأقامت مكتبة النجا I'llح ببئر العبد ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين تدريب مسعود نصار.

وجاءت الفعاليات المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني، شهد قصر ثقافة بئر العبد محاضرة بعنوان "التعامل مع القضايا الراهنة" أوضح خلالها أحمد عيد - سكرتير وحدة بالحكم المحلي، مفهوم الأزمات، وكيفية التعامل معها بمختلف أنواعها بحلول غير تقليدية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأعدت مكتبة الكرامة بالعريش لقاء بعنوان" كلنا يد واحدة " أكدت خلاله عايدة صباح، ضرورة تربية النشء على الولاء والانتماء للوطن، تلاها فقرة إلقاء شعر وطني وذلك استمرارا للأنشطة المنفذة بمناسبة عيد الشرطة المصرية.