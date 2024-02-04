"الكيلاني" تستقبل "القباج" وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمعرِض الكتاب

استقبلت الدكتورة نيفين الكيلانيّ، وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،اليوم، بمقر مكتبها، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 55، أعقب ذلك تفقدهم لعدد من الأجنحة، والمبادرات التابعة للوزارتين بالمعرض، ومنها أجنحة "حلايب وشلاتين -التابع للهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة-، وهيئة الكتاب،وحياة كريمة، والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة،ومبادرة وعي".

وأثنت وزيرة الثقافة على المستوى المتميز للمنتجات التراثية المعروضة بجناح "حلايب وشلاتين" بالمعرض، ومدى الإقبال الجماهيري عليها، والذي يؤكد مدى ارتباط المصريين بتراثهم وهويتهم الخاصة، كما أشادت كذلك بقيمة ما يُقدمه "برنامج وعي" -التابع لوزارة التضامن الاجتماعي- للجمهور المصري، من موضوعات توعوية بناءة تخدم معالجة العديد من قضايانا المجتمعية المتعددة.

كما ثمنت وزيرة الثقافة، جهود التعاون والتنسيق القائمة مع وزارة التضامن الاجتماعي، والهادفة لتفعيل رؤية مصر 2030 لبناء الإنسان، لاسيما المرتبط منها بالمجالات الثقافية والاجتماعية، ومنها مجالات حفظ وصون التراث الثقافي، والهوية المصرية.

وأكدت وزيرة الثقافة، استمرار جهود التعاون القائمة مع وزارة التضامن، لتفعيل مستهدفات الدولة المصرية ثقافيًا واجتماعيًا وتنمويًا.