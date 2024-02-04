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الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

خبيرة علاقات دولية: تصريحات "بن غفير" محاولة للضغط على الرئيس الأمريكى

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن تصريحات "بن غفير" الأخيرة، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يساعد حماس، أكثر من إسرائيل، هي محاولة لزيادة الضغط على المجتمع الدولي للتضامن مع الحكومة الإسرائيلية.

وأضافت "زهران"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن قرار محكمة العدل الأخير، تسبب في زعزعة الشارع الإسرائيلي، الأمر الذي جعل الأكاذيب من جانب أفراد بحكومة بنيامين نتنياهو تنتشر الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن تصريحات "بن غفير"، هي وسيلة لكسب الوقت، لإعادة الاوراق بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى زيادة الضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتابعت أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تهدئة الوضع في المنطقة، من أجل إحداث التوازن في الشارع الأمريكي، خاصة بعد التظاهرات التي طالبت الإدارة الامريكية بضرورة إعادة النظر في الدعم الأعمى للكيان المحتل.

الدكتورة إيمان زهران بن غفير الرئيس الأمريكي حماس