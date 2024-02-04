وزير التعليم يبحث تنفيذ برامج اكتشاف ورعاية الموهوبين بالمدارس

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعا مع الدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة "مصر الخير"، ونهاد مجدى مدیر أول التعليم المجتمعي بالمؤسسة؛ لمناقشة أطر التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسة.

وأكد وزير التعليم على أهمية دور المجتمع المدني في تطوير ودعم المنظومة التعليمية، وتحقيق التوازن بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى، مشيدًا بدور مؤسسة مصر الخير والتعاون المستمر مع الوزارة، فى عدة مجالات منها التعاون في مجال التعليم المجتمعي، والإتاحة التعليمية وتطوير المدارس، وتطوير التعليم الفني، والمنح الدراسية.



وخلال الاجتماع جرى مناقشة مجالات التعاون بين وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة "مصر الخير" والتي تضمنت تنفيذ برامج اكتشاف ورعاية الموهوبين بالمدارس، ودعم ورعاية الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتنمية المهارات الحياتية للطلاب من خلال الأنشطة التعليمية بالمدارس، كما تمت مناقشة أطر التعاون فيما يتعلق بمدارس التعليم المجتمعي.

جاء ذلك بحضور رنده حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب من التعليم.