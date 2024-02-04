سمير فرج: استخدام السفن طريق رأس الرجاء الصالح أدى إلى زيادة رحلتها 17 يومًا

قال اللواء الدكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي، إن استخدام السفن طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من البحر الأحمر أدى إلى زيادة رحلتها 17 يوما، كما زادت المخاطر، ما ترتب عليه زيادة تكلفة التأمين، وبالتالي زادت الأسعار.

وأضاف "فرج"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، عبر قناة "المحور": "على الطريق الجديد، لا توجد وحدات تنفذ التأمين الإداري واللوجستي للمراكب التي تدخل طريق رأس الرجاء الصالح، وهذا الأمر أثر على العالم كله".

وتابع الخبير الاستراتيجي: "مصر أول من تأثر بما يحدث في البحر الأحمر، فبعد التحسينات الجديدة بدأت قناة السويس في الحصول على 10 مليارات دولار سنويا، ولكننا في الشهر الماضي خسرنا 40% من الدخل الشهري لقناة السويس، وهناك جهود تبذلها أمريكا وإنجلترا والدول الأوروبية للضغط على الحوثيين من حيث ضرب مواقع الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية بهدف إيقاف كل هذا العمل وأعتقد أن من يفعل كل ذلك لن يتوقف قبل توقف القتال في غزة".

