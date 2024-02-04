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الأحد 04 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

أستاذ علوم سياسية: البيت الأبيض أدرك بعد شهور من الحرب أنه في خطر

الدكتور أيمن الرقب،
الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس
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قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، غدًا للشرق الاوسط، لم يخطط لها مسبقًا، حيث جاءت بعد لجنة التهدئة التي أجريت منذ أيام في فرنسا.

وأشار "الرقب"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن البيت الأبيض أدرك بعد شهور من الحرب، أنه في خطر، بعد دخول العديد من الأطراف وتهديد المواقع العسكرية لديهم في الشرق الأوسط.

وتابع، أن زيارة بلينكن، تهدف لتهدئة الوضع بشكل كبير في قطاع غزة، خاصة بعد التهديدات التي باتت تحاصر عدد من القوات الأمريكية في المنطقة.

وفي المقابل، فالتصريحات الخاصة بحكومة إسرائيل، تشير بأن الحرب مستمرة، الأمر الذي يؤدي إلي مجازر عديدة بحق الشعب الفلسطيني، وبالتالي يأمل البعض بأن تكون زيارة وزير الخارجية الامريكي، حل لتهدئة الأوضاع.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الدكتور أيمن الرقب