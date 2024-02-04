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الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مدافع الجونة ينضم للزمالك إعارة لمدة 6 أشهر

أحمد حسام مدافع الجونة
أحمد حسام مدافع الجونة
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حسم مجلس إدارة الزمالك، التعاقد مع أحمد حسام مدافع الجونة، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وذلك قبل ساعات قليلة من غلق القيد الشتوي .

وجاء حسم الصفقة مقابل 3 ملايين جنية، مع وجود بند بأحقية الزمالك في شراء اللاعب نهائيا .

وتعرض محمود الونش مدافع الزمالك لإصابة في مران الفريق خلال الساعات القليلة، على أن يعلن طبيب الفريق التشخيص النهائي ومدة الغياب بعد ساعات قليلة .

وواصل فريق الزمالك اليوم الأحد تدريباته تحت قيادة المدرب البرتغالي الجديد جوزية جوميز، وذلك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الـ 13 لمسابقة الدوري يوم 19 من الشهر الجاري .

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