مدافع الجونة ينضم للزمالك إعارة لمدة 6 أشهر

حسم مجلس إدارة الزمالك، التعاقد مع أحمد حسام مدافع الجونة، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وذلك قبل ساعات قليلة من غلق القيد الشتوي .

وجاء حسم الصفقة مقابل 3 ملايين جنية، مع وجود بند بأحقية الزمالك في شراء اللاعب نهائيا .

وتعرض محمود الونش مدافع الزمالك لإصابة في مران الفريق خلال الساعات القليلة، على أن يعلن طبيب الفريق التشخيص النهائي ومدة الغياب بعد ساعات قليلة .

وواصل فريق الزمالك اليوم الأحد تدريباته تحت قيادة المدرب البرتغالي الجديد جوزية جوميز، وذلك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الـ 13 لمسابقة الدوري يوم 19 من الشهر الجاري .