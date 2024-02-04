مصدر بالزمالك يوضح حقيقة ضم صفقات جديدة قبل غلق القيد الشتوي

أكد مصدر بنادي الزمالك، أن مجلس الإدارة يتجه لعدم ضم صفقات جديدة إضافية قبل غلق القيد الشتوي بعد غد الثلاثاء.

أضاف المصدر في تصريحات للبوابة نيوز مساء اليوم الأحد، تعاقدنا مع صفقات قوية وسوبر في مراكز عديدة كان يحتاج فيها الفريق للتدعيم قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز وكأس الكونفدرالية.

وعن ضم اللاعب المصري مصطفي أشرف المحترف في ألمانيا، فقال المصدر أن المفاوضات مجمدة حاليا بسبب المغالاة في الصفقة ، بالإضافة لرغبة والد اللاعب باستكمال تجربة الاحتراف ووضع شرط للعب أساسي حال عاد للدوري المصري من بوابة الزمالك .

وفيما يخص التعاقد مع رمضان صبحي، فأوضح المصدر أن رمضان صبحي لن ينضم للزمالك في الميركاتو الشتوي الحالي، وأن فريق بيراميدز وافق على بيع عبدالله السعيد وسيف جعفر فقط للفارس الأبيض ولن يوافق حاليا على بيع اى لاعب آخر .

يذكر أن الزمالك تعاقد في يناير الجاري مع، أحمد حسام مدافع الجونة، و الفلسطيني ياسر حمد، وعبدالله السعيد، وسيف جعفر، ومحمد عاطف، وترافيس موتيابا، ومهاب ياسر، وناصر ماهر، وأحمد حمدي، والسوري محمود الأسود، ومحمد شحاتة .

وواصل فريق الزمالك اليوم الأحد تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمواجهة فريق الإسماعيلي يوم 19 من الشهر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز .