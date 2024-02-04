كأس خادم الحرمين.. حجازي يقود الاتحاد لاكتساح الفيصلي برباعية والتأهل لنصف النهائي

واصل اتحاد جدة عروضه القوية، وحقق فوزًا ساحقًا على الفيصلي بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

سيطر الاتحاد على مجريات المباراة بشكل كبير، وهدد مرمى الفيصلي في أكثر من مناسبة، افتتح عبد الرزاق حمد الله التسجيل في الدقيقة 45+3 من ركلة جزاء، بعد عرقلة موراتو لفيصل الغامدي.

واستمر ضغط الاتحاد في الشوط الثاني، ونجح نجولو كانتي في تسجيل هدف رائع في الدقيقة 54، وعزز أحمد حجازي تقدم الاتحاد بهدفين في الدقيقتين 68 و80.

وتأهل الاتحاد بجدارة واستحقاق إلى نصف نهائي كأس الملك، بينما ودع الفيصلي البطولة من دورها الحالي.

