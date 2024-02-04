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الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

رسميًا.. إقالة فيتوريا من تدريب منتخب مصر.. محمد يوسف مديرا فنيًا "موقتًا"

روي فيتوريا مدرب
روي فيتوريا مدرب المنتخب
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قرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب الاجتماع اليوم الأحد، توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي إنه عقب الاجتماع الذي عقد اليوم لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، تم توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم.

وقرر مجلس الجبلاية الموافقة علي تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز.

كما أعلن الاتحاد الموافقة على اختيار 2 مدربين لعمل معايشة خارجية والموافقة علي تعيين الكابتن علاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد.

كما تم توجيه الشكر للجهاز الفني للكرة النسائية، الموافقة على عمل بروتوكول إدارة وتنظيم دوري الأكاديميات بالشراكة مع شركة ستادات للاستثمار الرياضي والتسويق مع الشركة المتحدة للرياضة.

مجلس ادارة الاتحاد المصري ل روي فيتوريا منتخب مصر