اليوم.. أول اجتماع لمجلس إدارة الأهلي بعد وفاة العامري فاروق

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الاثنين، أول اجتماع لمجلس الإدارة بعد وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي ويناقش المجلس في الاجتماع عدة أمور رياضية وإدارية.

وتوفي العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي يوم 26 يناير الماضي بعد صراع طويل مع المرض عقب تعرضه لنزيف في المخ ليرحل عن عالمنا بعد 80 يوم كان في غيبوبة تامه.

ومن المنتظر أن يكلف مجلس الأهلي في الاجتماع المقبل، خالد مرتجي أمين الصندوق بالقيام بمهام نائب الرئيس ورئاسة المكتب التنفيذي للنادي.

ومن المنتظر أن يدعوا مجلس إدارة النادي خلال الفترة المقبلة لجمعية عمومية عادية في نوفمبر المقبل لانتخابات نائب رئيس النادي.