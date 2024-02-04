وزارة الشباب تواصل تنفيذ العديد من الفعاليات بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

واصلت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، اليوم الأحد، تنفيذ العديد من الورش الفنية والندوات داخل جناح الوزاره بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ55.

وشهد اليوم تنفيذ الإدارة العامة للبرامج والأنشطة فعاليات برنامج كنوز مصرية فى مجال الموسيقى والكورال لمحافظة بور سعيد، كما تم تنفيذ العديد الورش الفنيه للنشء مثل ( الموسيقي / فن المطويات /اشغال فنية / لف العالم / بورترية / الطايرات ).

وتم أيضًا تنظم ندوة بالتعاون مع وزارة الأوقاف عن "السلام مع النفس والمجتمع" للشيخ محمد الدومي والشيخ أحمد سلامة عبد الرزاق وتفاعل رواد المعرض مع الندوة.

وقد نفذت الإدارة العامة للتنشئة المدرسية ندوة عن التغذية العلاجية أدارها كل من د.بيتر صفوت ود.مروة محمد استشاري التغذية العلاجية بالمركز القومي للبحوث.

بينما نفذت الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين فعاليات قافلة "الشباب والمناخ" للتوعية بشؤون البيئة والتغيرات المناخية، بالتعاون منظمة اليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة، ومبادرة SRS