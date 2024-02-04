مانشستر يونايتد يكتسح ويستهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

حقق مانشستر يونايتد فوزا كبيرا على ضيفه ويستهام يونايتد، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أولد ترافورد" في إطار منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيطر مانشستر يونايتد على الكرة بشكل كبير، وهدد مرمى ويستهام يونايتد في أكثر من مناسبة، سجل راسموس هويلوند هدفًا رائعًا في الدقيقة 23، بعد تمريرة رائعة من برونو فيرنانديز.

وفي الشوط الثاني، أضاف أليخاندرو جارناتشو هدفين للشياطين الحمر في الدقيقتين 49 و84، وحاول ويستهام العودة، لكنه لم ينجح في خلق فرص خطيرة على مرمى اليونايتد.

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: دييجو دالوت - هاري مجواير - ليساندرو مارتينيز - لوك شو.

خط الوسط: ماينو - كاسيميرو - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - ماركوس راشفورد - راسموس هويلاند.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 38 نقطة ليحتل المركز السادس في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد ويستهام عند 36 نقطة في المركز السابع.