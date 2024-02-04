رئيس جامعة بنها يؤكد على الترشيد والاستدامة في الإنفاق

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، على الدور الذي يقوم به المراقبين الماليين بالجامعة في مراقبة وتدقيق العمليات المالية وإجراءات الإنفاق بها، والتحقق من امتثال المستندات المالية للأنظمة والقوانين المالية وإجازتها للصرف، وحصر مخالفات الإنفاق وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة بنتائج الرقابة المالية وتقديم التوصيات المناسبة والحلول الملائمة المتعلقة بها.

جاء ذلك خلال لقائه بمندوب المالية بالوحدات الحسابية بالجامعة، وبحضور شيرين شوقى أمين عام الجامعة، والدكتور محمد مصطفى وكيل وزارة المالية بالقليوبية.

وأشار رئيس الجامعة الى أن عقيدتنا في العمل العام هو الترشيد والاستدامة في الإنفاق، مشيرًا إلى أن هناك تحديات كبيرة نسعى إلى تحقيقها من خلال خلق حالة من الرضا بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

من جانبها وجهت أمين عام الجامعة الشكر للمديرين الماليين بالجامعة على الجهد الذى يقومون به فى الحفاظ على المال العام،وحوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات والتفسير المنضبط والواعي لأحكام القانون.

وقال الدكتور محمد مصطفى، إننا نسعى إلى دعم الجهاز المالي بالجامعة من أجل تحقيق الجودة الإدارية وترشيد الإنفاق الحكومي من خلال توحيد شكل المستندات الغير نمطية حتى لايكون هناك اختلاف بين الكليات في هذه المستندات أو النماذج.