رئيسا الإمارات وجزر القمر يبحثان هاتفيا مجالات التعاون الثنائي

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد خلال اتصال هاتفي، مع رئيس جزر القمر غزالي عثماني، مجالات التعاون بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف الجوانب خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بما يتماشى مع أولويات التنمية وتحقيق الازدهار المستدام في البلدين.

وهنأ الشيخ محمد بن زايد، الرئيس غزالي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية جزر القمر لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا، معربا عن تمنياته للرئيس غزالي بالتوفيق والنجاح في قيادة بلده وتحقيق تطلعات شعبه نحو التنمية والتقدم، متطلعا إلى مواصلة العمل الثنائي خلال المرحلة المقبلة لتعزيز علاقات البلدين لما فيه الخير لشعبيهما، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

من جانبه، أكد الرئيس غزالي حرصه المتبادل على تعزيز علاقات البلدين ودفعها إلى مستويات أرحب من التعاون في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المشتركة.