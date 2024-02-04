بنك الاستثمار الأوروبي يقرض إيطاليا 12.2 مليار يورو خلال 2023

كشف بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديم إجمالي حزمة قروض قيمتها 12.22 مليار يورو إلى إيطاليا لتحفيز اقتصاد البلاد.

وأوضح بنك الاستثمار الأوروبي في بيان اليوم أن العام الماضي شهد توقيع 89 عملية ناجحة، فيما كانت إيطاليا المستفيد الرئيسي من تمويل مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي للإسهام في إنعاش الاقتصاد.

وقالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي: "في عام 2023، على خلفية تزايد عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي، لعبت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي دورًا رئيسيًا في الحفاظ على النمو الاقتصادي في إيطاليا، وتعزيز الاستثمارات التي تدعم انتقال المناخ والطاقة، والتنمية الاقتصادية في جنوب البلاد والابتكار الرقمي".

وتابعت: "لقد عززنا دورنا كبنك المناخ في إيطاليا والاتحاد الأوروبي.. وتجاوز التمويل المخصص للاستدامة البيئية وأمن الطاقة في البلاد المستويات القياسية لعام 2022 من 1.5 مليار يورو، ووصل إلى 7 مليار يورو... هذا يثبت أن الاقتصاد الإيطالي كان قادرًا على إنشاء مشاريع ومبادرات ناجحة تعمل كمحفز لأموال الاتحاد الأوروبي ولها تأثير مضاعف على الاستثمار".