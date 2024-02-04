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الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

لنشر ثقافة البحث العلمي.. برنامج تدريبي لمعلمي الخارجة التعليمية

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد
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أعلن سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، تنظيم  برنامج التدريبى لمعلمى إدارة الخارجة التعليمية.

حاضر بتدريب اليوم الأحد مدير إدارة الخارجة التعليمية، وذلك بالتنسيق مع جمعية رعاية الرياضيين وتنمية المجتمع  بأسيوط وإدارات الوسائل التعليمية والتدريب والتطوير التكنولوجى بالمديرية.  

يهدف البرنامج إلى صقل وتنمية مهارات المستهدفين فى رعاية الطلاب المبتكرين في البحث العلمي وصقل مهاراتهم وقدراتهم على أسس علمية حديثة ومتطورة لخلق جيل يهتم بالعلم والبحث العلمي.

كما يعمل البرنامج على خلق جيل واع بأهمية البحث العلمي كقاطرة لتنمية الوطن، وقادر على مواجهة التحديات العلمية الحديثة لإدراكه لمفهوم البحث العلمي وخطوات إجرائه منذ الصغر.

إدارة الخارجة التعليمية التربية والتعليم التعليم بالوادى الجديد