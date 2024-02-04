20 عاما على تأسيس الموقع.. قصة إطلاق مارك لـ"فيسبوك" في سن الـ11

تمر اليوم الأحد الموافق 4 من شهر فبراير 2024، ذكرى مرور عشرين عاما على إطلاق مارك زوكربيرغ لموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من مسكنه في جامعة هارفارد عام 2004.

فكرة فيس بوك

وأطلق “زوكربيرغ ”موقع فيس بوك من منزله في جامعة هارفارد، بهدف التواصل بين بعض طلاب الجامعة، ليتحول عقب ذلك إلى أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي في العالم، وأكثرها استخداماً، وفي عام 1996، أنشأ برنامج تواصل فوري كشبكة تواصل اجتماعي على مقياس صغير.



بداية فيس بوك

في عام 1996 كان مارك زوكربيرغ في عمر الحادية عشر من عمره، أطلق الموقع من أجل مساعدة والده الذي كان يعمل في عيادة الأسنان في الطابق الأول من بيتهم ليوفر عليه عناء الصعود إلى الدور الأعلى والنزول إلى الدور الأسفل.

وذكرت شقيقته "راندي" أن العائلة استخدمت برنامج للتواصل فيما بينهم، وعرضت شركتين شراء برنامج موسيقى كتبه مارك زوكربيرج وهو طالب في المرحلة الثانوية.

انطلاقة فيسبوك

وجاء انطلاق «فيسبوك» مباشرة عقب تأسيس موقع «ماي سبيس» منافسه في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما أطلق زوكربيرغ، طالب علوم الكومبيوتر وعلم النفس، موقع «فيسبوك»، حيث كان مخصصاً لطلاب جامعته فقط، ولم يكن مفتوحاً لعامة الناس على نطاق أوسع.

الدعم

في عام 2005, تلقى مارك زوكربيرج دعم مالي كبير لشبكة فيس بوك وذلك على شكل استثمار بقيمة 12 مليون دولار.



تطوير فيسبوك

كات موقع فيس بوك آنذاك مقتصرا على طلاب الجامعات، ثم قامت الشبكة بالتوسع لتتضمن مدارس الثانوية،وزاد عدد المستخدمين إلى 5.5 مليون في شهر ديسمبر 2005.

رفض زوكربيرج جميع العروض الإعلانية من بعض الشركات الكبرى، وكان تركيزه على زيادة عدد مستخدمين الموقع وتطوير خدماته.

شهرة الموقع

زادت شهرة “مارك زوكربيرج “ بعد تطويره لموقع فيس بوك، فقام بعض من زملائه في جامعة هارفارد بالتواصل معه، وتم الاتفاق على إنشاء موقع الكتروني خاص بالتواصل بين الطلاب وكان اسمه ”هارفارد كونكشن” وتقوم فكرته على الاجتماعات والتعارف بين الطلاب داخل الجامعة.

5 ملايين مستخدم

انسحب زوكربيرغ من هذة الفكرة من أجل العمل على مشروعه الخاص بالإشتراك مع ثلاثة من زملائه حيث أنشـأوا موقع الفيس داخل اسوار الجامعة.

وفي شهر يونيو عام 2004 ، ترك الجامعة وكرس وقته للعمل في فيس بوك وذلك بعدما وصل عدد المستخدمين إلى أكثر من مليون مستخدم، وفي عام 2005 زاد عدد المستخدمين إلى 5.5 مليون مستخدم.