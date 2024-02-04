ads
الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس جامعة بنها يستقبل الوفد الإندونيسي المشارك في دورة تنمية مهارات اللغة العربية

الوفد الاندونيسي
الوفد الاندونيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اليوم الأحد، الوفد الإندونيسي المشارك فى دورة تنمية مهارات اللغة العربية بمركز اللغات الأجنبية بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه محمد  المنسق العام للبرنامج التدريبي، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار التعاون بين سفارة إندونيسيا بالقاهرة وبين الجامعات المصرية والإندونيسية، ويقدم مركز اللغات الأجنبية التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة دورات تدريبية لتعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها باستخدام أحدث الأساليب التدريسية.

وأكد “الجيزاوى” أن جامعة بنها حريصة على تقديم خدمة أكاديمية وتعليمية متميزة لجميع منتسبيها على كافة المستويات.

الوفد الاندونيسي رئيس جامعة بنها شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ناصر الجيزاوي مهارات اللغة العربية