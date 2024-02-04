البيت الأبيض عن مقترح الهدنة: الكرة الآن في ملعب حماس

أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، أن الكرة الآن في ملعب حماس فيما يتعلق بالوصول إلى اتفاق للتهدئة في غزة.

وأشار سوليفان إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المتبقين، بما في ذلك الأمريكيين، الذين احتجزتهم حماس خلال الهجوم الأخير. وأكد أن هذا الأمر سيكون في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة وأنه يعتبر أولوية قصوى بالنسبة للبلاد.

وأشار سوليفان إلى أن الكرة الآن في ملعب حماس وأن الإسرائيليين قدموا اقتراحًا بشأن ذلك.

في الوقت نفسه، نفى القيادي في حماس، أسامة حمدان، وجود خلافات داخل الحركة وأكد أنهم يدرسون مقترحًا للتهدئة.

من جانب آخر، أعلن سوليفان أن القضايا الإنسانية في غزة ستكون من أولويات وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال زيارته للشرق الأوسط في هذه الفترة.

تهدف الجولة الحالية لبلينكن إلى زيارة عدة دول، بما في ذلك إسرائيل ومصر وقطر والسعودية والضفة الغربية. ومن المتوقع أن تكون إحدى أولويات بلينكن تأمين المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة الذين يعانون من ظروف صعبة جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة. وأكد سوليفان أيضًا أن احتياجات الشعب الفلسطيني ستكون في المقدمة وفي قلب الأولويات خلال هذه الجولة.