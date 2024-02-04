القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير صاروخ موجه للسفن في البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" اليوم الأحد عن تدمير صاروخ كروز مضاد للسفن كان معدًا للإطلاق وموجهًا ضد السفن في البحر الأحمر.

وذكرت "سنتكوم" في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن "قوات القيادة المركزية الأمريكية نفذت ضربة ضمن إجراء للدفاع عن النفس ضد صاروخ كروز حوثي مضاد للسفن معد للإطلاق وموجه ضد السفن في البحر الأحمر".

وأضافت "سنتكوم" أن "القوات الأمريكية حددت الصاروخ من طراز كروز في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين في اليمن، وقررت أنه يمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".

وتابعت "سنتكوم" أن "هذا الإجراء سيحمي حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمانًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية".