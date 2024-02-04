الدوري الإنجليزي.. ولفرهامبتون يتقدم على تشيلسي في الشوط الأول

حقق ولفرهامبتون مفاجأة وتقدم على تشيلسي، بهدفين مقابل هدف، خلال مجريات الشوط الأول من مباراتهما على ملعب "مولينو" ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ تشيلسي المباراة بقوة وسجل هدفًا مبكرًا عن طريق كول بالمير في الدقيقة 19، لكن ولفرهامبتون عاد إلى المباراة سريعًا وسجل هدف التعادل من خلال ماثيوس كونها في الدقيقة 22.

وقبل نهاية الشوط، تقدم ولفرهامبتون عن طريق أكسيل ديساسي لاعب البلوز الذي سجل هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 43

وجاء تشكيل فريق تشيلسى كالتالي:

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: جوستو – تياجو سيلفا – ديساسي – تشيلويل.

خط الوسط: كايسيدو – إنزو فيرنانديز– جالاجير.

خط الهجوم: نكونكو – رحيم ستيرلينج – كول بالمر.

ويحتل تشيلسي المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطتين عن فريق وولفارهامبتون الذى يحل في المركز الـ 11 برصيد 29 نقطة.

