وكيل تعليم الوادي يتابع تدريب أسرة المواد الفلسفية

تابع سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، فعاليات تدريب موجهي ومعلمي المواد الفلسفية الخاص بموضوع الموازنة التشاركية المضاف لمادة التربية الوطنية للصف الأول الثانوى (عام - فني )، وذلك بمقر قاعة الفيديو كونفرانس بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

يأتى ذلك فى إطار التوجيهات الصادرة بهذا الشأن من مكتب مستشار المواد الفلسفية بوزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع توجيه عام المواد الفلسفية بالمديرية.

ووجه سيد عبد العزيز، جميع المستهدفين بتحقيق أكبر استفادة من التدريب ونقل الخبرات فيما بينهم بما يعود بالنفع على طلاب المحافظة.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ.