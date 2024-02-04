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الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

محطما الرقم القياسي.. رائد فضاء روسي يقضي 878 يومًا في الفضاء

رائد الفضاء الروسي
رائد الفضاء الروسي أولوك كونونينكو
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أعلنت وكالة الفضاء الروسية أن رائد الفضاء الروسي أولوك كونونينكو حطم رقمًا قياسيًا كأطول وقت يقضيه رائد فضاء خارج الأرض متجاوزاً مواطنه ففي الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش سجل878 يومًا ، كما من المتوقع أن يسجل 1000 يوم في الفضاء بحلول الـ5 من يونيو هذا العام و1110 بنهاية سبتمبر بالعام ذاته.ز

وبحسب وكالة تاسالتي، قال كونونيكو خلال مقابلة معها من محطة الفضاء الدولية على بعد نحو 423 كيلومتراً من الأرض: "أسافر إلى الفضاء لأفعل الشيء المفضل لدي، وليس لتسجيل الأرقام القياسية".

وأضاف: "فخور بكل إنجازاتي، ولكنني أكثر فخراً بأن الرقم القياسي للمدة الإجمالية التي قضاها إنسان في الفضاء لا يزال يحمله رائد روسي".

يذكر أن، رحلة كونونينكو الحالية انطلقت إلى المحطة الدولية العام الماضي على متن المركبة الفضائية سويوز إم.إس 24.

وفي نفس السياق، تعد محطة الفضاء الدولية واحدة من المشاريع الدولية القليلة التي لا تزال تشهد تعاونًا بين الولايات المتحدة وروسيا، فقد انهارت العلاقات بمجالات أخرى عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية منذ عامين تقريبًا.

 

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