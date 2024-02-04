ads
الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

عبدالله السعيد يشارك في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بالدوري

عبدالله السعيد من
عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك عبدالله السعيد لاعب الزمالك الجديد، في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الأحد، وذلك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بالدوري .

عبدالله السعيد من تدريب الزمالك اليوم

وحرص شيكابالا نجم الزمالك على الترحيب بالسعيد خلال مران الأمس واليوم، من أجل تحفيزه للظهور بمستوى مميز مع الزمالك والتأقلم سريعا مع الفريق وذلك بمنحه النصائح بشكل دائم بحكم علاقتهما القوية .

وكان السعيد قد وقع للزمالك عقدا يمتد لمدة موسم ونصف قادما من فريق بيراميدز، حيث ضغط اللاعب على إدارة فريقه للسماح له باللعب للزمالك .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، يوم 19 من الشهر الجاري .

عبدالله السعيد الزمالك الإسماعيلي أيمن مصطفى