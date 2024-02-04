لا مخالفات حتى الآن.. انطلاق انتخابات الدور الثاني للمجالس المحلية بتونس

قالت نسرين رمضاني مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من تونس، إنّه لا توجد مخالفات حتى الآن في انتخابات الدور الثاني للمجالس المحلية بتونس.

وأضافت "رمضاني"، في مداخلة عبر "جولة المراسلين"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد ، أن الانتخابات المحلية تجري بطريقة سلسة وعادية بحسب ما أكده رئيس مركز الاقتراع الذي تحدثت إليه منذ قليل، كما أكد أعضاء هيئة الانتخابات أن عملية الاقتراع جرت بسلاسة تامة وفي احترام تام للقانون الانتخابي.

وتابعت، أنه جرى فتح مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا، مشيرة إلى أن نسبة الإقبال في المنتصف الأول من هذا اليوم، فقد قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الانتخابات إنها ضعيفة، لكنه توقع أن تزيد وتيرة هذا الإقبال بعد منتصف النهار، وقال إن النسبة الأكبر من المقترعين صباح اليوم كانوا من كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 50 سنة.

