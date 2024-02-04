شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، حفل تكريم متطوعي حياة كريمة بالفيوم، الذي نظمته مؤسسة حياة كريمة بالفيوم، بحضور الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. محمد عماد نائب محافظ الفيوم، ومهندس محمد عمر مكرم منسق عام حياة كريمة بالفيوم، وذلك اليوم الأحد ٤ فبراير ٢٠٢٤، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

أوضح محافظ الفيوم أن التطوع سلوك إنساني نبيل، حيث يمثل المتطوعين حلقة الوصل بين الجهات التنفيذية والمواطنين، وأشار سيادته إلى القيمة الكبيرة للأعمال التطوعية، مؤكدًا دعم المحافظة لكافة الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة.

وأوضح د ياسر مجدي حتاته أن مبادرة حياة كريمة هي المبادرة الأكبر على مستوى الجمهورية، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يقدمها الشباب المتطوعين، وأكد سيادته دعم الجامعة لكافة الفعاليات التي تقدمها المؤسسة من خلال استضافته الندوات المتنوعة وتقديم الاستشارات اللازمة.

وعرض المهندس محمد عمر مكرم لأنشطة المبادرة، والتي تتضمن الجوانب الإنسانية، والاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، والمشاركة في القوافل الطبية، وندوات الحوار المجتمعي، وقدَّم الشكر لكافة المتطوعين بالمبادرة.

وتحدَّث د. عماد عادل عبد العاطي المدير التنفيذي لمبادرة حياة كريمة بالفيوم، أن الحفل يستهدف تكريم أبرز المتطوعين خلال عام ٢٠٢٣ وخريحي برنامج فاليو value، موضحًا أن برنامج value هو برنامج مشترك بين الجامعة ومؤسسة حياة كريمة والهيئة الوطنية للتدريب، ويعد فرصة تدريبية كبيرة للطلاب المشاركين فيه.

يذكر أن الحفل شهد حضور د. محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، ود. أحمد جمال نائب منسق حياة كريمة بالفيوم، وممثلين عن حياة كريمة على مستوى محافظة الفيوم.