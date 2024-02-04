عبدالرازق يرفع أعمال الجلسة العامة للشيوخ

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الأثنين.

وقبيل رفع الجلسة، قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رفض الطلب المقدم من النائب العام، بالإذن برفع الحصانة عن النائب عاطف النمكي، لاتخاذ الإجراءات القانونية في رفع دعوى قضائية في واقعتي شيكين بدون رصيد.

كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام الخولي، بشأن تعزيز الصادرات المصرية، إلى لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي ، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.