كل ما تريد معرفته عن محمود الزنفلي حارس مرمى الأهلي الجديد

أعلن النادي الأهلي التعاقد رسميا مع الحارس محمود الزنفلي حارس مرمى فريق الداخلية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قبل ساعات من غلق باب القيد الشتوي وذلك لتعيض غياب الحارس والقائد محمد الشناوي.

وجاء تعاقد الأهلي مع محمود الزنفلي لتعويض غياب محمد الشناوي الذي يغيب لأكثر من 3 شهور بعد تعرضه للإصابة بخلع في الكتف خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة وخضع لعملية في ألمانيا منذ أيام.

ويعتبر محمود الزنفلي من حراس المرمى الذين يمتلكون خبرات كبيرة في الدوري المصري ويبلغ من العمر 31 عاما فهو من مواليد شهر ابريل 1992 وشارك خلال الموسم الحالي في 11 مباراة مع نادي الداخلية في الدوري وكأس رابطة الأندية، استقبل 15 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات.

ولعب محمود الزنفلي مع أندية أسوان والاتحاد السكندري والرجاء المطروحي والبنك الأهلي ووادي دجلة وخاض 104 مباريات في مسابقة الدوري الممتاز مع جميع الأندية.

وكان نادي البنك الأهلي أعلن في وقت سابق التعاقد مع محمود الزنفلي عقب الاقتراب انتقال محمد ابو جبل إلى الأهلي، ولكن تراجع نادي البنك الأهلي عن صفقة ضم الزنفلي ليعود الحارس إلى نادي الداخلية مرة أخرى، قبل أن يتعاقد معه الأهلي.